Столкновение на трассе в Карелии: пострадали пять детей

Пять детей пострадали в результате ДТП на трассе в Карелии

Девять человек получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной трассе в Республике Карелия 11 января. Об этом сообщает Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.

Авария произошла на 261-м километре автодороги Р-21 «Кола». Согласно официальным данным ведомства, среди пострадавших пятеро являются детьми.

«Поступило сообщение о ДТП на 261 км автодороги Р-21 «Кола», в результате которого столкнулись два легковых автомобиля. В ДТП пострадали девять человек, из них пять детей», — указано в публикации регионального профильного подразделения в социальных сетях.

Сотрудники спасательных служб экстренно прибыли на место происшествия для ликвидации последствий удара.

Фото: Telegram/Госкомитет Карелии по безопасности/goskomitet_rk

Спасатели оперативно произвели осмотр поврежденных машин и обеспечили безопасность на участке дороги. Они также оказали содействие медикам в транспортировке раненых до карет скорой помощи. Всех пострадавших в этом дорожном инциденте распределили по ближайшим центральным районным больницам для оказания квалифицированной медицинской помощи. Стоит отметить, что подобные аварии с тяжелыми последствиями происходят в регионах регулярно.

