Столкновение на трассе в Карелии: пострадали пять детей

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 21 0

На месте работают сотрудники спасательных служб.

Пять детей пострадали в результате ДТП на трассе в Карелии

Фото: Telegram/Госкомитет Карелии по безопасности/goskomitet_rk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пять детей пострадали в результате ДТП на трассе в Карелии

Девять человек получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной трассе в Республике Карелия 11 января. Об этом сообщает Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.

Авария произошла на 261-м километре автодороги Р-21 «Кола». Согласно официальным данным ведомства, среди пострадавших пятеро являются детьми.

«Поступило сообщение о ДТП на 261 км автодороги Р-21 «Кола», в результате которого столкнулись два легковых автомобиля. В ДТП пострадали девять человек, из них пять детей», — указано в публикации регионального профильного подразделения в социальных сетях.

Сотрудники спасательных служб экстренно прибыли на место происшествия для ликвидации последствий удара.

Фото: Telegram/Госкомитет Карелии по безопасности/goskomitet_rk

Спасатели оперативно произвели осмотр поврежденных машин и обеспечили безопасность на участке дороги. Они также оказали содействие медикам в транспортировке раненых до карет скорой помощи. Всех пострадавших в этом дорожном инциденте распределили по ближайшим центральным районным больницам для оказания квалифицированной медицинской помощи. Стоит отметить, что подобные аварии с тяжелыми последствиями происходят в регионах регулярно.

Днем ранее в Красноярском крае произошло столкновение микроавтобуса с грузовиком, в котором травмы получили 11 человек, включая двоих детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали четыре человека, двое из них — дети.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:36
Москвичам пообещали весну на месяц раньше срока в 2026 году
10:20
Столкновение на трассе в Карелии: пострадали пять детей
10:05
Экспорт Китая по итогам 2025 года составит $3,77 триллиона
10:00
Пора браться за дело: как вернуться в рабочий режим после праздников без стресса
9:50
Загадочное исчезновение: почему забуксовало следствие по делу Усольцевых
9:37
Раненая при атаке дрона женщина скончалась в больнице в Воронеже

Сейчас читают

От мечты к реальности: что не так с жизнью за городом спустя год
Двое мужчин изнасиловали шестилетнюю девочку и сбросили ее с крыши
«Наследник и запасной»: принц Гарри выразил беспокойство о судьбе детей брата
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео