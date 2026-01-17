Специалист газовой службы из Белгорода получил 21 год лишения свободы за госизмену

Анастасия Антоненко
Свою вину мужчина не признал.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Газовщика из Белгорода приговорили к 21 году лишения свободы за госизмену

Специалиста газовой службы из Белгорода, 37-летнего Александра Чеботарева, 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы. Его признали виновным в госизмене, контрабанде оружия, взрывчатых веществ и взрывного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По имеющейся информации, в 2024 году Чеботарев анонимно связался с представителями террористической организации — украинским военизированным объединением «Легион Свобода России»* и согласился на их предложение за денежное вознаграждения осуществлять действия, направленные против безопасности России.

Мужчина занимался транспортировкой огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Кроме того, в Москве он собирал информацию о российских СМИ для украинских террористических организаций.

Суд установил, что мужчина хранил оружие и взрывчатые вещества, планируя использовать их по указанию террористов. Улики были найдены в одном из гаражей, которые ему принадлежали. Свою вину мужчина не признал.

Суд признал мужчину виновным по всем обвинениям и приговорил к лишению свободы на срок 21 год. Первые четыре года наказания Чеботарев проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Военный суд также конфисковал у него деньги, которые тот получил за осуществление террористической деятельности.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела, связанного с приказом сбить военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились пленные боевики ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

* — организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.

