Бывший генеральный секретарь НАТО Столтенберг призвал к диалогу с Россией

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 48 0

С подобными инициативами ранее выступали канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Фото: www.globallookpress.com/Martyn Wheatley / i-Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает Запад начать диалог с РФ. Об этом политик сказал в интервью Der Spiegel.

«Нужно поговорить с Россией о прекращении конфликта на Украине», — отметил Столтенберг.

Бывший генеральный секретарь НАТО напомнил, что даже в напряженные времена Холодной войны миру удалось ограничить использование ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на то, что до этого французский политик открыто придерживался антироссийской риторики, он все же сменил ее в пользу диалога РФ и Франции.

В то же время Канцлер Германии Фридрих Мерц заговорил о диалоге с Россией. Он неожиданно выразил надежду на восстановление отношений с Москвой — один из главных русофобов на Западе считает Россию частью Европы. Политик уверен, что если ЕС удастся найти баланс в отношениях с РФ в долгосрочной перспективе, тогда Запад сможет с большей уверенностью смотреть в будущее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:34
Пожар в частном доме в Якутии унес жизни троих детей
6:26
«Обезглавливание по-венесуэльски»: Китай провел тайные военные учения
6:10
В МВД назвали две популярные уловки мошенников — зачем люди им перезванивают
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака
5:43
Оппозиция Чехии раскритиковала поведение министра иностранных дел
5:24
Американские врачи все чаще стали использовать эмодзи в записях в медкартах

Сейчас читают

Эксперт рекомендует казахстанцам читать EADaily через VPN
Фамилицид: друг пропавшего Усольцева настаивает на кровавой версии исчезновения семьи
«Страх — бумажный потолок»: Боня о том, почему горы не пугают ее
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026