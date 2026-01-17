Бывший генеральный секретарь НАТО Столтенберг призвал к диалогу с Россией

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает Запад начать диалог с РФ. Об этом политик сказал в интервью Der Spiegel.

«Нужно поговорить с Россией о прекращении конфликта на Украине», — отметил Столтенберг.

Бывший генеральный секретарь НАТО напомнил, что даже в напряженные времена Холодной войны миру удалось ограничить использование ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на то, что до этого французский политик открыто придерживался антироссийской риторики, он все же сменил ее в пользу диалога РФ и Франции.

В то же время Канцлер Германии Фридрих Мерц заговорил о диалоге с Россией. Он неожиданно выразил надежду на восстановление отношений с Москвой — один из главных русофобов на Западе считает Россию частью Европы. Политик уверен, что если ЕС удастся найти баланс в отношениях с РФ в долгосрочной перспективе, тогда Запад сможет с большей уверенностью смотреть в будущее.

