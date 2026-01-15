Хочет мира? Мерц заявил, что считает Россию частью Европы

Один из главных русофобов внезапно поменял риторику.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

Фридрих Мерц: я считаю Россию частью Европы

На фоне новой политики США канцлер Германии неожиданно сменил риторику и заговорил о диалоге с Россией. Фридрих Мерц, один из главных русофобов и ястребов войны, вдруг выразил надежду на восстановление отношений с Москвой.

«Если нам удастся найти баланс с Россией в долгосрочной перспективе, если будет мир, если мы всего этого добьемся, дамы и господа, тогда мы можем с большей уверенностью смотреть в будущее. И я уверен, что нам это удастся. И я это говорю не потому, что нахожусь сейчас на востоке, я считаю Россию частью Европы», — заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

А президент Франции Эммануэль Макрон и вовсе решил бросить вызов коллеге из США. Макрон заявил, что некая европейская система ПВО намного эффективнее американской Patriot.

Упомянул он и о недавнем ударе «Орешником» по военному предприятию во Львове. Макрон заявил, что правильно понял этот сигнал от Москвы, которая демонстрирует свои возможности, и призвал на них реагировать.

Однако журналисты сейчас обсуждают не воинственные заявления лидера Пятой республики, а его внешний вид. На выступлении он появился с красным глазом. В сети уже шутят, что он в очередной раз стал жертвой побоев со стороны жены.

