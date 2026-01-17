У экс-мэра Сочи Копайгородского изъяли драгоценности на сумму 51 млн рублей

Бриллиант в два карата стоимостью 3,5 миллиона рублей и другие драгоценности общей стоимостью около 51 миллиона рублей изъяли в доход государства по иску Генеральной прокуратуры (ГП) к экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому и соответчикам. Об этом пишут РИА Новости.

В пятницу Хостинский районный суд Сочи изъял в доход государства имущество Копайгородского, а также его супруги и других близких лиц на сумму порядка 1,6 миллиарда рублей.

В частности, в пользу государства изъяты бриллиант размером два карата стоимостью 3,5 миллиона рублей, а также женские кольца с сапфиром и изумрудом общей стоимостью 24 миллиона рублей. Кроме того, конфискованы ювелирные изделия с сапфиром и изумрудом еще на 23 миллиона рублей, а также броши, подвески и другие предметы роскоши. Общая стоимость изъятых ювелирных изделий составила более 51 миллиона рублей.

Кроме того, изъята и коллекция часов премиальных брендов минимум на 45 миллионов рублей.

Помимо этого, как следует из исковых материалов Генпрокуратуры, Копайгородский фактически являлся владельцем элитной и коммерческой недвижимости, земельных участков в четырех регионах. По данным ГП, общая стоимость дорогостоящего имущества, изъятого по уголовному делу, составила более 107 миллионов рублей.

В ходе обысков у экс-мэра и его родственников были обнаружены деньги, дорогостоящие автомобили, часы, ювелирные изделия, множество икон и элитные вина. Также Копайгородского и его супругу обвинили в хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.

За десять лет работы на госслужбе официальные доходы бывшего мэра составили около 16,3 миллиона рублей. В настоящее время следствие по делу Копайгородского завершено.

