Экс-сенатор Арашуков получил еще 10 лет колонии за взятку

Бывшему сенатору Совета Федерации Рауфу Арашукову, который отбывает пожизненное заключение, сегодня решением суда добавили к сроку еще десять лет.

На данный момент это никак не изменит положение заключенного, но следователи и обвинение хотели подчеркнуть, что, во-первых, нахождение за решеткой никак не исправило Арашукова, во-вторых, никто не собирается предоставлять ему привилегированных условий содержания.

А именно этого и хотел осужденный. За шесть миллионов рублей, переданных надзирателю через адвоката, он требовал предоставить ему неограниченное количество телефонных звонков, разрешить больше свиданий, посылок и передач. И даже хотел сам решать, с кем ему сидеть в камере.

В итоге сделка сорвалась, а кроме дополнительных десяти лет заключения, Арашуков, уже осужденный за создание преступного сообщества и убийства, теперь еще должен будет выплатить 20-кратный размер взятки, то есть 120 миллионов рублей.

