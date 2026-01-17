Посольство России с иронией ответило на пост дипмиссии ФРГ о поддержке Украины

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 36 0

Немецкая сторона после реакции российских дипломатов изменила формулировку своей публикации в соцсетях.

Как посольство РФ ответила коллегам из Германии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Посольство России в Канаде 17 января с иронией отреагировало на публикацию дипмиссии Германии, посвященную поддержке Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее, 16 января, посольство ФРГ разместило в социальной сети X сообщение, в котором заявило, что Германия «стоит вместе» с Украиной, отвечая на слова благодарности за оказанную финансовую помощь. Российская дипмиссия обратила внимание на формулировку и прокомментировала ее.

«Очевидно, что сейчас гораздо безопаснее оставаться “на стороне” (standing by. — Прим. ред.) Украины, чем “стоять вместе” (standing with. — Прим. ред.) с Украиной», — говорится в ответе посольства России в соцсети X.

После этого немецкое дипломатическое представительство отредактировало исходную публикацию, заменив формулировку на вариант, предложенный российскими коллегами, который был назван более «безопасным».

Ранее, 3 января, внимание общественности также привлекло выступление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с советниками по вопросам национальной безопасности стран — участниц так называемой коалиции желающих. Во время речи на английском языке он допустил оговорку, перепутав выражение sixth scene («шесть сцен») с фразой sex scene («сцена секса»), что вызвало обсуждение в медиа и социальных сетях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:28
Сладкий друг или скрытый враг: как сахар действует на организм
9:10
Посольство России с иронией ответило на пост дипмиссии ФРГ о поддержке Украины
8:54
Сразу пятеро пострадавших: 88-летнюю учительницу осудили за совращение школьников
8:35
Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир WTA 500 в Аделаиде
8:18
Ячмень или халязион: как распознать заболевание глаза и не навредить себе
8:10
Силы ПВО уничтожили почти сотню украинских беспилотников над регионами России

Сейчас читают

Эксперт рекомендует казахстанцам читать EADaily через VPN
«Колготки видны и трусы»: Глюкоза объяснила свое поведение на сцене
Десять минут имеют значение: как короткие тренировки могут снижать риск рака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026