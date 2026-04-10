Россия ставит своей целью достижение полноценного и долговечного мира, а не просто установление краткосрочного перемирия с киевским режимом. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что позиция Москвы остается неизменной и неоднократно озвучивалась президентом России Владимиром Путиным. Он уточнил, что решение о перемирии носит прежде всего гуманитарный характер и приурочено к празднованию светлой Пасхи. По мнению пресс-секретаря, окончательное урегулирование ситуации станет возможным в том случае, если украинские власти проявят волю к принятию соответствующих решений.

Ранее российский лидер распорядился ввести режим тишины на линии боевого соприкосновения в период с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Соответствующие директивы о приостановке активных действий были переданы министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову. Позже глава киевского режима Владимир Зеленский поддержал пасхальное перемирие.

