Суд отправил под домашний арест преподавателя центра профподготовки МВД в Коми

Сыктывкарский суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для преподавателя центра профессиональной подготовки МВД по Республике Коми. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по делу о халатности, возбужденному после пожара и взрыва в учебном заведении.

Следствие настаивало на заключении фигуранта под стражу, однако суд счел возможным ограничиться домашним арестом. В правоохранительных органах уточнили, что заседание проводилось без присутствия СМИ по просьбе следователей и защиты.

Известно, что чрезвычайное происшествие произошло 15 января в учебном центре МВД в Сыктывкаре. В ходе занятия вспыхнул пожар, а одной из возможных причин инцидента, по данным следствия, стал взрыв светошумовой гранаты.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью или гибель людей.

Сразу после ЧП в медицинские учреждения доставили 18 человек, позже число пострадавших увеличилось до 20 человек. Девять из них находились в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

По состоянию на 16 января в больницах Республики Коми продолжали лечение 19 пострадавших. В МВД региона до этого заявляли, что предварительной причиной возгорания могли стать непрофессиональные действия одного из преподавателей во время учебного процесса. Руководитель центра на время проверки отстранен от исполнения служебных обязанностей.

