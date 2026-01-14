Французские фермеры протестуют против дешевого импорта

Во Франции назревает фермерская революция: сотни аграриев на тракторах штурмуют Елисейские поля. Дороги у здания парламента страны завалили картофелем, а флаги Евросоюза забросали навозом. Все из-за решения Брюсселя закупать дешевое мясо и зерно в странах Южной Америки. Это соглашение, по сути, станет смертным приговором для тысяч хозяйств по всей Европе. О том, как политические амбиции побеждают здравый смысл, рассказывает корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

350 тракторов проехали по Елисейским полям и остановились у Триумфальной арки и здания парламента. Требований два: увеличить субсидии и заблокировать соглашение о свободной торговле Евросоюза с блоком Меркосур. И все это лишь репетиция еще более громких выступлений. На кону — продовольственная безопасность Франции.

Дорожки из картошки перед зданием парламента — это призыв к законодателям: заблокировать соглашение с Аргентиной, Боливией, Бразилией, Парагваем и Уругваем. Французский Минсельхоз обещает аграриям поддержку в 300 миллионов евро, но если бюджет не урежут. Соглашение с Меркосур — оскорбление фермеров и провокация, заявляет оппозиция.

«Правительство Лекорню продолжает свою катастрофическую политику. Это наносит удар по трудолюбивой Франции, той Франции, на которой все держится и которая несет на себе основное бремя расходов. С 1 января миллионы французов снова увидели рост цен на топливо и электроэнергию. Покупательная способность еще более подорвана», — сказал Жордан Барделла, депутат Европарламента, лидер французской партии «Национальное объединение».

На продовольственном рынке Пятой республики уже полно импортной муки и супов с тайскими овощами. Жареные колбаски у здания парламента — пока свои, фермерские, но из-за политики ЕС их тоже скоро не будет. Участники акций протеста по всей Франции сорвали и растоптали почти 70 флагов Евросоюза.

По сути, раскиданный на улице навоз предназначался не очередной префектуре, а Еврокомиссии, которая, не краснея, уверяет фермеров по всей Европе: импорт южноамериканской говядины будет чуть более полутора процентов от общеевропейского объема потребления, курятины — даже менее полутора процентов. А взамен — сельхозпроизводители ЕС якобы увеличат поставки своей продукции на далекий перспективный рынок аж на 50%.

«Взаимовыгодное соглашение, которое никогда не позволит продать интересы европейского бизнеса дешево. В случае с Меркосур мы не только услышали обеспокоенность. Мы пошли дальше, чем когда-либо, установили целевые показатели импорта», — говорит еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович.

Сияющая глава Еврокомиссии торопится в Парагвай 17 января подписать соглашение с Меркосур. Не ради Европы, где против Франция, Польша, Бельгия, Испания, Австрия, Венгрия и Ирландия. А вопреки Трампу, чья агрессивная политика ускорила работу ЕС над торговым пактом, которая тянется четверть века, говорят политологи.

Южная Америка после ультиматума США Венесуэле — самое подходящее место, чтобы напомнить Вашингтону: Брюссель сохраняет «элементы самостоятельности».

«Распродажа», понятно даже детям. Интересы агросектора ЕС — а это годовой оборот более чем в 530 миллиардов евро — Еврокомиссия продает ради политических амбиций фон дер Ляйен.

Основной удар примет на себя Франция — лидер в ЕС по объему агропроизводства. А вот Италия союзника фактически предала: премьер Джорджа Мелони пошла на поводу у немцев — фон дер Ляйен и Мерца — и под некие гарантии итальянским фермерам согласилась на сделку с Меркосур. Дешевый импорт, где даже намека нет на соблюдение строгих «зеленых норм ЕС», разорит тысячи европейских агрохозяйств. Они просто превратятся в кучу отходов.

Сразу два вотума недоверия правительству рассмотрит сегодня парламент Франции: левые и правые не понимают, как можно уступать давлению Брюсселя. А фермеры готовятся к протестам 20 января в Страсбурге, где Европейский парламент будет решать судьбу соглашения ЕС — Меркосур.

