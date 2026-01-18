В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Новый регламент заметно улучшит положение пассажиров, особенно семей с детьми.

Какие изменения произойдут в правилах перелета в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Российские авиакомпании должны будут заблаговременно уведомлять пассажиров о правилах перелета, условиях внесения изменений в билет, отказа от полета и возврата средств, в том числе в случаях болезни или других вынужденных обстоятельств. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

По его словам, такие изменения в изменениях в правилах воздушных перевозок произойдут впервые. Новые правила заметно улучшат положение пассажиров, особенно семей с детьми.

Теперь авиакомпании будут обязаны бесплатно предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам соседние места на борту. При этом порядок их предоставления будет четко регламентирован.

Кроме того, при задержке рейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, пассажир имеет право на возврат денежных средств. В обновленном регламенте будет также зафиксирована обязанность перевозчика обеспечить пассажиров водой, питанием и размещением при длительных задержках.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, международная ассоциация авиатранспорта ограничила провоз пауэрбанков на борту. Это связано с тем, что литий-ионные батареи, используемые в большинстве современных гаджетов, могут вызывать взрывы или пожары, особенно при неправильном обращении.

