Польская туристка спасла тонущего котенка в Дубае

Анастасия Антоненко
Этот поступок глубоко тронул всех окружающих.

Фото, видео: 5-tv.ru

Польская туристка спасла тонущего котенка в Дубае. Об этом сообщил канал Dubai Secret.

В ОАЭ хвостатый упал в воду и начал тонуть. Девушка перепрыгнула через ограждение и с помощью сачка выловила котенка. Пока туристка его спасала, рядом находилась крайне обеспокоенная кошка, скорее всего, мать котенка, и наблюдала за происходящим. Видео чудесного спасения малыша быстро стало вирусным в соцсетях.

Этот поступок глубоко тронул всех окружающих. Девушку назвали настоящей героиней.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, сотрудники МЧС спасают не только людей, но и животных. Специалисты рассказали личные истории по спасению хвостатых.
Иногда спасение пушистиков оборачивается неожиданной удачей и везением. Два котенка, которым помогла спасатель Елена, волею судьбы привели ее к фамильному золоту, хранившееся десятилетиями под ванной. Хвостатым Фунту и Йене не просто так дали денежные имена.

