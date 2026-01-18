Орбан: идея ЕС о репарациях Украине от России выходит за рамки сказок

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Премьер-министр посоветовал европейским лидерам отказаться от фантазий.

Орбан осудил идею ЕС о репарациях Украине от России

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею Евросоюза о выплате Россией репараций Украине. Он назвал ее выходящей «за рамки сказок». Об этом он заявил в видеоролике, который был выложен на странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Глава правительства страны отметил, что Украина запросила 800 миллиардов евро на ближайшие десять лет. По словам Орбана, Будапешт мог бы использовать эти средства на протяжении 40 лет для обеспечения пенсионных выплат и в течение 60 лет для социальной помощи семьям.

«И все же Брюссель направляет деньги европейских налогоплательщиков на войну, построенную на фантазии о том, что Россия проиграет и выплатит репарации», — написал премьер-министр в соцсети.

Орбан напомнил, что Европейский союз уже потратил 193 миллиарда евро на помощь Украине, которые Киев никогда не сможет вернуть европейским странам. Поэтому ЕС при обсуждении бюджета необходимо отказаться от фантазий.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, по мнению Виктора Орбана, передача Украине 800 миллиардов евро в рамках долгосрочной поддержки может привести к краху экономики Европейского союза.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

