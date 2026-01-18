Двенадцатилетний мальчик пострадал от зуб акулы на сиднейском пляже Шарк-Бич

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 21 0

У ребенка серьезные травмы ног.

Чем закончилось нападение акулы в Сиднее

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Акула напала на мальчика в гавани австралийского Сиднея. Об этом пишет The Guardian.

У 12-летнего ребенка тяжелые травмы ног. Нападение морского хищника произошло в восточной части города на пляже Шарк-Бич в парке Нильсен.

Авторы статьи сообщают, что пострадавшего удалось вытянуть из воды. Ему своевременно оказали первую помощь, наложив жгуты на нижние конечности, а затем госпитализировали. Известно, что несовершеннолетний плавал за пределами зоны безопасности, огражденной специальной сеткой.

Ранее 5-tv.ru писал, что туристка из США погибла в результате нападения акулы у пляжа на острове Сент-Круа. Об этом сообщало издание US News.

Власти Виргинских островов сообщали, что жертвой хищника стала 56-летняя Арлин Лиллис. Акула напала на нее днем на западном побережье, несмотря на быструю госпитализацию сохранить ей жизнь не удалось. После этого администрация острова распорядились установить дополнительные предупреждающие знаки на пляжах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:16
На ЗАЭС начался ремонт резервной ЛЭП, поврежденной после обстрела
12:52
Двенадцатилетний мальчик пострадал от зуб акулы на сиднейском пляже Шарк-Бич
12:31
Четыре человека погибли при столкновении авто с поездом под Псковом
12:15
Младшая дочь принца Эндрю отдалилась от отца, подозреваемого в связи с Эпштейном
12:00
Двойной грех: что категорически нельзя делать на праздник Крещения Господня
11:58
Крепкие кости и иммунитет: какой микроэлемент особенно важен зимой

Сейчас читают

В Беслане обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома
Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года
Не срезать силу и удачу: лунный гороскоп стрижек на январь 2026
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026