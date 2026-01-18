Двенадцатилетний мальчик пострадал от зуб акулы на сиднейском пляже Шарк-Бич

Акула напала на мальчика в гавани австралийского Сиднея. Об этом пишет The Guardian.

У 12-летнего ребенка тяжелые травмы ног. Нападение морского хищника произошло в восточной части города на пляже Шарк-Бич в парке Нильсен.

Авторы статьи сообщают, что пострадавшего удалось вытянуть из воды. Ему своевременно оказали первую помощь, наложив жгуты на нижние конечности, а затем госпитализировали. Известно, что несовершеннолетний плавал за пределами зоны безопасности, огражденной специальной сеткой.

Ранее 5-tv.ru писал, что туристка из США погибла в результате нападения акулы у пляжа на острове Сент-Круа. Об этом сообщало издание US News.

Власти Виргинских островов сообщали, что жертвой хищника стала 56-летняя Арлин Лиллис. Акула напала на нее днем на западном побережье, несмотря на быструю госпитализацию сохранить ей жизнь не удалось. После этого администрация острова распорядились установить дополнительные предупреждающие знаки на пляжах.

