Овечкин отказался от участия в акции «Вашингтона» в поддержку ЛГБТ*

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не стал принимать участие в акции в поддержку ЛГБТ* во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды».

Игра состоялась в ночь на 18 января по московскому времени и завершилась победой «Пантерз» со счетом 5:2.

В рамках инициативы хоккеисты «Вашингтона» использовали радужную изоленту на крюках клюшек. Однако Овечкин вышел на лед с обычной экипировкой, решив не присоединяться к акции.

Российскому форварду 40 лет. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. За это время спортсмен стал одним из главных символов клуба. Овечкин в прошлом сезоне установил исторический рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах и обошел рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки.

На данный момент в активе нападающего 917 заброшенных шайб. Вместе с «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

НХЛ ранее отказывалась от обязательного использования радужной символики на игровых свитерах в 2023 году. Это произошло после негативной реакции на акцию российского защитника Ивана Проворова. В дальнейшем несколько клубов лиги, в составах которых выступают россияне, полностью свернули проведение таких мероприятий. При этом лига сохранила возможность использовать радужную изоленту. При этом, от участия в акциях ранее отказывались и некоторые хоккеисты «Сан-Хосе» и «Флориды», не являющиеся гражданами России.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России