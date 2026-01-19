Новая схема: зачем и как мошенники ищут попутчиков

Эфирная новость

Аферисты преследуют одну цель — получить личные данные жертвы.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

Россияне рискуют отправиться в путешествие с мошенником. Аферисты разработали новый способ обмана. Теперь они ищут попутчиков якобы для поездок из трудно-доступных населенных пунктов.

Особенно актуальна схема стала во время сильных снегопадов. Люди активно откликаются на предложение. После — злоумышленники переводят диалог в мессенджер, где под предлогом бронирования места — направляют ссылки на фишинговые сайты и получают доступ к личным данным!

