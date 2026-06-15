Кобзев назвал предварительную причину крушения Ту-22М3 в Иркутской области

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 17 0

Пострадавших летчиков госпитализировали после аварии во время планового вылета.

Названа предварительная причина крушения Ту-22М3

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Кобзев: предварительно, к падению Ту-22М3 под Иркутском привел отказ двигателей

Предварительной причиной крушения военного самолета Ту-22М3 в Иркутской области стал отказ двигателей. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Предварительно, причина крушения (самолета. — Прим. Ред.) — отказ двигателей», — написал он в мессенджере МАКС.

Бомбардировщик потерпел крушение в Боханском районе. После происшествия членов экипажа доставили в медицинское учреждение для обследования.

По информации врачей, трое пилотов получили травмы легкой степени тяжести. Состояние еще одного пострадавшего оценивается как средней тяжести. Врачи отметили, что угрозы их жизни в настоящее время нет.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило, что самолет Ту-22М3 разбился во время выполнения планового полета. В ведомстве уточнили, что экипаж успел катапультироваться, благодаря чему удалось избежать жертв.

Позднее появились кадры с места происшествия. Согласно опубликованным видеозаписям, после падения воздушное судно загорелось. Самолет рухнул в поле за пределами жилой застройки и объектов инфраструктуры. После удара о землю корпус получил значительные повреждения, на месте возник пожар, над районом поднялся густой дым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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