В «Хезболле» заявили об отказе от военных операций после сделки Ирана и США

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 39 0

При этом члены движения отвергают предложенный Израилем принцип «свободы перемещения на юге Ливана».

Когда последний раз Хезболла проводила военные операции

Фото: www.globallookpress.com/Marwan Naamani

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Ливанское шиитское движение «Хезболла» приостановило проведение любых военных операций после заключения предварительного мирного соглашения между Ираном и США. Об этом агентству Reuters заявил один из представителей движения.

«Организация не проводила никаких операций с момента объявления об ирано-американском соглашении», — сказал источник.

При этом представитель «Хезболлы» отметил, что движение отвергает предложенный Израилем принцип «свободы перемещения на юге Ливана». По его словам, Иран намеренно затягивал подписание соглашения с США, чтобы получить возможность лично проконтролировать, как именно израильская сторона будет соблюдать режим прекращения огня на ливанских границах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мирное соглашение между США и Ираном будет подписано 19 июня в Швейцарии. Однако перед этим событием министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи напомнил США о том, что они несут ответственность за соблюдение будущей сделки. При это политик потребовал, чтобы Израиль немедленно прекратил любые удары по Ливану.

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В «Хезболле» заявили об отказе от военных операций после сделки Ирана и США

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