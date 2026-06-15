В Гааге признали Керченский пролив, а также Азовское и Черное море территорией РФ

Россия одержала победу в международном арбитраже в Гааге по десятилетнему спору с Украиной по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Об этом сообщили в МИД России.

«Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея вынес единогласное решение. Дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Суд полностью отверг попытки Киева оспорить суверенитет России над Крымским полуостровом и прилегающими водами. Кроме того, арбитраж признал законным статус Азовского моря как внутренних вод России после вхождения в состав страны Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Гаагский суд также наложил вето на требования Украины вернуть ей контроль над рыбными и нефтегазовыми ресурсами региона, отказав Киеву в каких-либо денежных компенсациях от России за их использование.

Попытка Киева объявить Керченский пролив «международным», чтобы проводить по нему военные корабли без разрешения России, также провалилась.

«Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории», — говорится в сообщении.

В МИД РФ назвали вердикт суда «чувствительным поражением» Украины и стран Запада в развязанной ими многолетней «юридической войне» против России.

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