Банки заблокировали миллионы карт и счетов физлиц с начала года

Финансовые организации объясняют ограничения требованиями регулятора, отмечая при этом резкое снижение числа мошеннических операций.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

От двух до трех миллионов банковских карт и счетов временно заблокировали в России с начала года. Такие оценки дают эксперты — на основе возросшего числа жалоб.

Все это следствия приказа Центрального банка Российской Федерации о расширении критериев подозрительных операций. Пользователи отмечают, что с Нового года ограничивают не только переводы, но и, например, покупки на маркетплейсах. При этом зачастую клиентам не объясняют причины блокировки.

Представители банков разъясняют, что новые критерии ЦБ вынуждают их действовать жестче. А обратную связь с клиентами еще предстоит наладить. Но уже есть позитивный эффект: количество мошеннических операций удалось сократить в несколько раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие переводы считаются подозрительными. В 2026 году система изучает общую логику перемещения средств и ищет отклонения от привычного поведения владельца счета. Под пристальное внимание попадают систематические зачисления от различных лиц, особенно если они совершаются равными долями без ясной экономической цели.

