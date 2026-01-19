Требования к подготовке врачей-косметологов станут жестче

Повод для изменений — рост количества неудачных пластических процедур.

Минздрав ужесточает требования к подготовке врачей-косметологов

Минздрав ужесточает требования к подготовке врачей-косметологов. Ключевое изменение — запрет на переподготовку в дистанционном формате.

Поводом стал рост числа неудачных пластических процедур и повторного вмешательства. По новым правилам, большинство преподавателей должны иметь ученую степень. Группы слушателей ограничат до десяти человек, а практические занятия будут проводить с участием не более пять студентов.

Ранее 5-tv.ru писал, как минимизировать риски на приеме у косметолога.

Косметолог Юлианна Кириллова настаивает: разговор о безопасности в эстетической медицине — это не формальность, а вопрос жизни и смерти. Она отметила в беседе, что защита пациента строится как партнерство, где ответственность лежит на обеих сторонах.

Пациент обязан быть максимально откровенным с врачом и сообщать все — от пищевых аллергий до давних реакций на обезболивание, в том числе при лечении у стоматолога. Это не мелочи, а полноценная медицинская биография.

Особую опасность, отмечает Кириллова, представляют аллергические реакции на местные анестетики. Они могут развиваться мгновенно и непредсказуемо, даже если ранее человек никогда не сталкивался с подобными проявлениями. Именно поэтому, подчеркивает специалист, нельзя полагаться только на слова пациента.

