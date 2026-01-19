«Уже пора»: Анита Цой сделала заявление про пополнение в семье

Анита Цой не теряет надежды понянчиться с внуками

Народная артистка России Анита Цой надеется, что ее 33-летний сын Сергей женится в ближайшем будущем и она будет нянчить внуков. Об этом исполнительница хита «Небо» рассказала 5-tv.ru в рамках шоу «Посиделки на Дорожном радио».

«Пора уже, пора внуков <…> Это цикличность жизни. Надо все делать вовремя. Вовремя ухаживать за девушкой, вовремя создавать семью, вовремя рожать детей — это важно как для нее, так и для него <…> Это очень важно, пока родители, имеется в виду молодой пары, тоже пока в силе и имеют здоровье помочь», — отметила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анита Цой не делала пластических операций. Певица считает, что с возрастом люди перестали видеть в ней «красивую картинку» и наконец по достоинству оценили ее творчество. Еще одна причина, по которой артистка отказывается от хирургических вмешательств — великолепное здоровье.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.