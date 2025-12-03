«Я же ненормальная»: почему Анита Цой отказалась от пластических операций

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Приоритетом артистки является ее работа и домашние дела.

Почему Анита Цой отказалась от пластических операций

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Анита Цой полностью принимает себя и отказалась от пластических операций

Заслуженная артистка России Анита Цой не делала пластических операций. Певица считает, что с возрастом люди перестали видеть в ней «красивую картинку» и наконец по достоинству оценили ее творчество. Об этом она рассказала в интервью актеру Вячеславу Манучарову.

Еще одна причина, по которой артистка отказывается от хирургических вмешательств — великолепное здоровье. Цой не считает необходимым идти на столько серьезные меры, ведь не по наслышке знает, что из себя представляет процесс восстановления.

«Я столько в жизни перенесла, реально. У меня столько операций, переломов и всего прочего. Я же ненормальная. Мне надо было единственной залезть на пятнадцатиметровую высоту», — вспоминает артистка.

Цой заявила, что приоритет для нее — интересная работа и домашние дела. Певица не готова совместить это с переживаниями о «незаживших шрамах». Еще одной причиной отказаться от операций для артистки стало восприятие публики. По мнению Цой, раньше поклонники не могли в полной мере осознать глубину ее песен.

«Меньше движений, никаких танцев зажигательных вокруг миллионного балета, просто музыканты и Анита Цой. И вдруг зрители говорят: „А я знаю эту песню. А я слышала эту песню“. И начинают петь ее. Ты представляешь? Начинают ее петь со мной, и поднимаются бурные овации и аплодисменты», — поделилась певица.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

