В Петербурге 47-летняя фанатка Виктора Цоя умерла на его могиле

В Петербурге 47-летняя женщина умерла на могиле Виктора Цоя

В Санкт-Петербурге на территории Богословского кладбища 18 января скончалась 47-летняя местная жительница. Трагедия произошла на могиле лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом сообщил источник в беседе с 5-tv.ru.

Согласно источнику, погибшая находилась на кладбище не одна. Она пришла к мемориалу артиста в составе компании из трех человек. Друзья расположились у захоронения и начали употреблять алкогольные напитки.

В процессе распития спиртного петербурженке внезапно стало плохо, и она потеряла сознание, упав на землю. Вызванная на место происшествия бригада скорой помощи ничем не смогла помочь пострадавшей: медики лишь констатировали ее смерть.

Как уточнило ТАСС, личность скончавшейся уже установлена. Выяснилось, что при жизни женщина вела асоциальный образ жизни и имела проблемы с законом — ее неоднократно привлекали к ответственности за совершение различных административных правонарушений.

Специалисты предполагают, что причиной резкого ухудшения состояния здоровья могла стать хроническая сердечная патология, усугубленная внешними факторами.

Двое мужчин, сопровождавших ее в тот вечер, были задержаны и доставлены в отделение для дачи показаний. В настоящее время сотрудники правопорядка выясняют все детали случившегося, в рамках инцидента инициирована проверка.

