В Петербурге мужчина зарезал сожительницу, а после покончил с собой

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Он нанес возлюбленной как минимум шесть ударов ножом.

В Петербурге мужчина убил возлюбленную и себя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В центре Санкт-Петербурга мужчина жестоко расправился со своей сожительницей, после чего свел счеты с жизнью. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России по городу.

Тело женщины обнаружили утром в подъезде одного из домов на улице Рубинштейна. При осмотре эксперты насчитали у погибшей как минимум шесть проникающих колото-резаных ран.

По версии следствия, между сожителями произошел серьезный конфликт. В ходе ссоры мужчина 1998 года рождения схватился за нож и нанес возлюбленной ранения. Сразу после этого петербуржец покончил с собой.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Специалисты провели осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Омской области 19-летний парень зарезал своего отчима во время ссоры. Он нанес мужчине удар ножом в шею, отчего тот скончался на месте.

