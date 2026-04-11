В Петербурге мужчина зарезал сожительницу, а после покончил с собой

В центре Санкт-Петербурга мужчина жестоко расправился со своей сожительницей, после чего свел счеты с жизнью. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России по городу.

Тело женщины обнаружили утром в подъезде одного из домов на улице Рубинштейна. При осмотре эксперты насчитали у погибшей как минимум шесть проникающих колото-резаных ран.

По версии следствия, между сожителями произошел серьезный конфликт. В ходе ссоры мужчина 1998 года рождения схватился за нож и нанес возлюбленной ранения. Сразу после этого петербуржец покончил с собой.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Специалисты провели осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз.

