Путин получил приглашение войти в «Совет мира» по Газе

Президент РФ Владимир Путин получил через дипломатические каналы приглашение войти в «Совет мира» по Газе — Россия изучает детали, ожидая уточнений от американской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, приглашение через дипломатические каналы было направлено лично Владимиру Путину.

«Мы изучаем все детали приглашения, надеемся на контакт с американской стороной, чтобы прояснить детали», — заявил Песков журналистам.

Кремль подтвердил получение предложения, но пока воздерживается от окончательного ответа, дожидаясь дополнительных разъяснений, в том числе от Соединенных Штатов.

Детали формата «Совета мира», его полномочий и состава на данный момент широко не раскрываются.

Ситуация в секторе Газа остается одним из самых острых международных кризисов.

Ранее 5-tv.ru писал, что администрация Трампа выдвинула ультимативное требование для стран, желающих получить постоянное членство в «Совете мира» по Сектору Газа: минимальный финансовый взнос в размере одного миллиарда долларов.

