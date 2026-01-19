Путин получил приглашение войти в «Совет мира» по Газе

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 60 0

Россия изучает детали, ожидая уточнений от американской стороны.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин получил через дипломатические каналы приглашение войти в «Совет мира» по Газе — Россия изучает детали, ожидая уточнений от американской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, приглашение через дипломатические каналы было направлено лично Владимиру Путину.

«Мы изучаем все детали приглашения, надеемся на контакт с американской стороной, чтобы прояснить детали», — заявил Песков журналистам.

Кремль подтвердил получение предложения, но пока воздерживается от окончательного ответа, дожидаясь дополнительных разъяснений, в том числе от Соединенных Штатов.

Детали формата «Совета мира», его полномочий и состава на данный момент широко не раскрываются.

Ситуация в секторе Газа остается одним из самых острых международных кризисов.

Ранее 5-tv.ru писал, что администрация Трампа выдвинула ультимативное требование для стран, желающих получить постоянное членство в «Совете мира» по Сектору Газа: минимальный финансовый взнос в размере одного миллиарда долларов. 

Еще больше новостей - у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:59
Инсульт и панкреатит: у детей в России все чаще выявляют «взрослые» болезни
13:53
«По орбите понятно»: стало известно, упадет ли на Землю комета 3I/ATLAS
13:45
Глюкоза обратилась с иском в суд и требует больше 300 тысяч рублей
13:37
«Я сошел с ума»: Киркоров раскрыл свое отношение к женщинам
13:35
Лурье кричит от радости: в скандале с квартирой Долиной поставлена точка
13:30
Под крыло Этери Тутберидзе: Александра Трусова возвращается в большой спорт

Сейчас читают

Медведя увидели: почему немецкий контингент слился из Гренландии
«Уже пора»: Анита Цой сделала заявление про пополнение в семье
Ми-28НМ разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026