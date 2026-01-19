Чудо техники: бойцы ВС РФ придумали особые очки ночного видения

Стремительное наступление российской армии лишает ВСУ ключевых позиций для скрытного запуска беспилотников. И незаменимой в боях становится особенная разработка наших военных, такого самодельного чуда техники нет ни в одном армейском арсенале, но оно уже смогло обеспечить преимущество в небе. Все увидел корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

Это уникальная разработка бойцов 6-й бригады Южной группировки войск — очки ночного видения, которые сделаны буквально из подручных материалов, суперклея и скотча. В основе — обычные VR-очки, которые используют все операторы FPV-дронов.

«Мы их переделали, установили ночную камеру с обычных FPV-дронов, которые ночью летают, перепаяли, поставили батарею. Теперь они нам служат для обнаружения FPV-дронов, также перемещения пеших групп ночью», — рассказал командир зенитно-ракетного взвода 6-й бригады Южной группировки войск с позывным «Белый».

Разработка в деле охоты за вражескими дронами незаменимая. Эти кадры сделаны камерой, установленной на таких очках: ночь, идет борьба с крупным вражеским беспилотником, в темном небе крылатый силуэт виден идеально.

Для подавления и уничтожения вражеских БПЛА расчет этого автомобиля использует сразу четыре образца вооружений. Это радиоэлектронная борьба, два пулемета, гладкоствольное ружье и даже ПЗРК для охоты на самые крупные цели.

На северском направлении активность дронов крайне высокая, поэтому разговор с бойцом прерывает сообщение по радиостанции. Буквально в километре отсюда цель, дрон ВСУ кружит в поисках нашей техники.

Такие выезды — регулярная задача, без группы прикрытия наша техника практически не передвигается.

«Прикрываем воздушное пространство от ударов FPV, разведывательных БПЛА, Mavic, так как они сбросы делают. Идет колонна, непосредственно прикрываем от воздушного удара противника, чтобы не поразили технику», — добавил «Белый».

Группа прикрытия неба — это бойцы, которые сыграли одну из решающих ролей в освобождении Северска. Лишая противника превосходства в небе, они обеспечивали нашим пехотинцам свободное продвижение.

«Они там с любого дома запускали, многоэтажки, у них там антенны стояли, ретрансляторы работали. Ну ничего, мы сумели, согнали, освободили город, мирное население», — подчеркнул командир зенитно-ракетного взвода.

С освобождением Северска противник потерял огромное количество позиций, с которых мог незаметно запускать дроны. Впрочем, линия фронта сместилась, и в ходе наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию группе прикрытия неба еще предстоит много работы.

