Изъяты во время обыска: суд отказал Лерчек в возврате ювелирных украшений

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 27 0

Блогер намеревалась продать эти изделия.

Изъятые ювелирные украшения Лерчек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Суд отказал блогеру Лерчек в возврате изъятых ювелирных украшений

Суд отказал блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) в возврате изъятых при обыске ювелирных украшений. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Уточняется, что адвокат Чекалиной Олег Бадма-Халгаев просил вернуть изделия блогеру. По его словам, Валерия намеревалась их продать, чтобы на вырученные деньги содержать детей.

Эти украшения не являются вещественными доказательствами, а значит, суд распоряжаться судьбой данных изделий не имеет права. Поэтому не может дать разрешение на их возврат. Стоимость драгоценностей осталась не раскрытой.

Лерчек находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов. Фигурантами данного процесса также являются экс-супруг блогера Артем Чекалин и их знакомый.

Валерия свою вину отрицает, а вот ее бывший муж и их сообщник обвинения признали.

Кроме того, блогер должна налоговой более 28 миллионов рублей.

От бывшего мужа интернет-знаменитость воспитывает троих детей: двойняшек Алису и Богдана, а также младшего сына по имени Лев.

Кроме того, интернет-знаменитость вновь беременна — от аргентинского хореографа Луиса Сквиччиарини.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у Лерчек была угроза выкидыша.

