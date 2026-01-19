Министр труда США водила сотрудников в стрип-клубы во время командировок

Daily Mail: министр труда США водила сотрудников в стрип-клубы

В отношении министра труда США Лори Чавес-ДеРемер начато внутреннее расследование из-за обвинений в посещении стриптиз-клуба вместе с подчиненными и нецелевом использовании бюджетных средств. Об этом сообщает Daily Mail.

Генеральная инспекция ведомства проверяет информацию о том, что в апреле 2025 года чиновница во время официальной командировки в штат Орегон отправилась со своими сотрудниками в развлекательное заведение Angels PDX. На всю поездку, включавшую встречи с губернатором и бизнесменами, было потрачено более 2800 долларов (около 217 тысяч рублей) из денег налогоплательщиков.

Кроме того, Чавес-ДеРемер приписывают создание «склада» со спиртными напитками прямо в рабочем кабинете в Вашингтоне, где хранились шампанское и крепкий алкоголь.

Ситуация осложняется подозрениями в служебном романе с одним из сотрудников, ради встреч с которым министр обманывала службу безопасности. Несколько помощников главы ведомства уже отстранены от исполнения обязанностей на время разбирательства.

Белый дом и адвокаты чиновницы называют все претензии «безосновательными», утверждая, что обвинения исходят от обиженного бывшего сотрудника.

«Министр Чавес-ДеРемер категорически отрицает любые обвинения в правонарушениях. Ее главным приоритетом остается продвижение повестки президента Трампа и работа на благо американского народа», — рассказала защита политика.

Тем не менее следствие изучает видеозаписи и финансовые отчеты десятков ее поездок по стране.

