Маленький нос — не приговор: сексолог развенчала популярный миф о мужчинах

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Некоторые стереотипы могут быть опасными.

Указывает ли размер носа на величину пениса

Фото: 5-tv.ru

Сексолог Миллер: размер носа не указывает на величину мужского достоинства

Оценивая физиологические особенности мужского полового органа по размеру носа, можно разочароваться. Об этом изданию aif.ru рассказала психолог и сексолог Александра Миллер.

«Утверждали, что якобы мужчины, у которых большой крупный нос, у них должен быть большой половой орган. Это также не всегда верно», — отметила эксперт.

Теория эта стала популярна благодаря японским исследователям. Они изучили данные 126 представителей сильно пола и смогли выявить такую не очевидную закономерность. Однако они не сумели объяснить причины такой особенности, ведь многие другие параметры, например, вес или рост, значения не имели.

Миллер предупредила, что распространение подобных стереотипов опасно, так как может привести к появлению комплексов и необоснованным ожиданиям. 

При этом размер ноги действительно часто соотносится с величиной полового органа мужчины. Это связано с физиологическими особенностями тела. Но и тут можно обмануться, так как и у высоких джентльменов бывает небольшой пенис.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина с самым маленьким пенисом в мире рассказал об интимной жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

