С золотой ложкой во рту: названы самые богатые дети звезд

Daily Mail: Лили-Роуз Депп возглавила список самых богатых детей звезд

Дочь знаменитого голливудского актера Джонни Деппа, Лили-Роуз Депп, признана самым высокооплачиваемым представителем поколения зумеров среди детей знаменитостей. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование компании Winna.

Согласно опубликованным данным, потенциальный доход 25-летней модели и актрисы составляет в среднем 11 324 фунта стерлингов (около 1,2 миллиона рублей) за одну спонсорскую публикацию.

Несмотря на то, что наследница звезды «Пиратов Карибского моря» редко обновляет свой профиль в Instagram* и использует его преимущественно для продвижения рабочих проектов, ее аудитория насчитывает 8,4 миллиона подписчиков с крайне высоким уровнем вовлеченности — почти 8%.

Второе место в рейтинге занял сын актера Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит — Джейден Смит. Его заработок за один пост оценивается в 9 690 фунтов стерлингов (около 1,009 миллиона рублей). У него самая большая аудитория среди всех участников списка, насчитывающая 19 миллионов человек, однако активность подписчиков значительно ниже, чем у лидера рейтинга.

Замыкает тройку лидеров София Ричи Грейндж, дочь легендарного музыканта Лайонела Ричи. Ее предполагаемый доход составляет 9 614 фунтов стерлингов (около одного миллиона рублей) за публикацию. Девушка признавалась, что долгое время пыталась найти свой путь, пробуя себя в музыке и кино, прежде чем стать успешным инфлюенсером. Она подчеркивала, что не хотела быть «одной из тех звездных деток», которые получают роли только благодаря родителям.

В топ-5 также вошли Бруклин Бекхэм, старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, с доходом около 7 942 фунтов (около 830 тысяч рублей) за пост, и певица Грейси Абрамс, дочь режиссера «Звездных войн» Джея Джея Абрамса, чей гонорар может достигать 7 296 фунтов (около 760 тысяч рублей).

Бруклин Бекхэм в последнее время активно занимается моделингом и кулинарией, а также планирует участвовать в инициативе «Формула-E» для повышения популярности гоночного спорта.

В десятку богатейших наследников также попали:

Майя Хоук (дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука),

Уиллоу Смит (дочь Уилла Смита),

Кайя Гербер (наследница супермодели Синди Кроуфорд),

Нико Паркер (дочь режиссера Ола Паркера и актрисы Тэндиве Ньютон)

Лайла Мосс (наследница супермодели Кейт Мосс).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.