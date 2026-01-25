С золотой ложкой во рту: названы самые богатые дети звезд

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

В рейтинг вошли наследники спортсменов, актеров, музыкантов и режиссеров.

Кто является самым богатым ребенком звезд

Фото: www.globallookpress.com/CraSH

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: Лили-Роуз Депп возглавила список самых богатых детей звезд

Дочь знаменитого голливудского актера Джонни Деппа, Лили-Роуз Депп, признана самым высокооплачиваемым представителем поколения зумеров среди детей знаменитостей. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование компании Winna.

Согласно опубликованным данным, потенциальный доход 25-летней модели и актрисы составляет в среднем 11 324 фунта стерлингов (около 1,2 миллиона рублей) за одну спонсорскую публикацию.

Несмотря на то, что наследница звезды «Пиратов Карибского моря» редко обновляет свой профиль в Instagram* и использует его преимущественно для продвижения рабочих проектов, ее аудитория насчитывает 8,4 миллиона подписчиков с крайне высоким уровнем вовлеченности — почти 8%.

Второе место в рейтинге занял сын актера Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит — Джейден Смит. Его заработок за один пост оценивается в 9 690 фунтов стерлингов (около 1,009 миллиона рублей). У него самая большая аудитория среди всех участников списка, насчитывающая 19 миллионов человек, однако активность подписчиков значительно ниже, чем у лидера рейтинга.

Замыкает тройку лидеров София Ричи Грейндж, дочь легендарного музыканта Лайонела Ричи. Ее предполагаемый доход составляет 9 614 фунтов стерлингов (около одного миллиона рублей) за публикацию. Девушка признавалась, что долгое время пыталась найти свой путь, пробуя себя в музыке и кино, прежде чем стать успешным инфлюенсером. Она подчеркивала, что не хотела быть «одной из тех звездных деток», которые получают роли только благодаря родителям.

В топ-5 также вошли Бруклин Бекхэм, старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, с доходом около 7 942 фунтов (около 830 тысяч рублей) за пост, и певица Грейси Абрамс, дочь режиссера «Звездных войн» Джея Джея Абрамса, чей гонорар может достигать 7 296 фунтов (около 760 тысяч рублей).

Бруклин Бекхэм в последнее время активно занимается моделингом и кулинарией, а также планирует участвовать в инициативе «Формула-E» для повышения популярности гоночного спорта.

В десятку богатейших наследников также попали:

  • Майя Хоук (дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука),
  • Уиллоу Смит (дочь Уилла Смита),
  • Кайя Гербер (наследница супермодели Синди Кроуфорд),
  • Нико Паркер (дочь режиссера Ола Паркера и актрисы Тэндиве Ньютон)
  • Лайла Мосс (наследница супермодели Кейт Мосс).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:34
Кадры падения такси с женщиной и ребенком в канал в Махачкале
14:17
Предлагают доступ к мессенджеру: МВД раскрыло новую схему мошенников
14:00
С золотой ложкой во рту: названы самые богатые дети звезд
13:50
Случаев завоза вируса Нипах из Индии в Россию не зафиксировали
13:32
Американская конгрессвумен заявила, что любит Кирилла Дмитриева
13:17
«Паники не было»: таксист о спасении женщины и ребенка из упавшего в канал авто

Сейчас читают

«Паники не было»: таксист о спасении женщины и ребенка из упавшего в канал авто
Американцы в панике опустошили полки магазинов в ожидании зимнего шторма
«Я в себе это перебарываю»: Алина Алексеева о походах к психологу
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026