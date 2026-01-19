Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 47 0

Обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Илияна Йотова.

Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке

Фото: www.globallookpress.com/Zheng Huansong

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Болгарии Румен Радев в понедельник, 19 января, объявил об уходе в отставку. Об этом сообщило агентство БТА.

Политик обратился к нации и сказал, что намерен подать заявление в отставку 20 января 2026 года.

«Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент», — цитирует БТА главу государства.

Также Румен Радев выразил уверенность в том, что действующий вице-президент Илияна Йотова — достойный приемник.

Согласно конституции Болгарии, в течение определенного срока Конституционный суд должен решить, подал ли президент в отставку по собственному желанию. Если на лидера страны не оказывали давление, его полномочия прекратят, а должность займет вице-президент.

До этого, в декабре прошлого года, премьер-министр Болгарии Росен Желязков объявил об отставке правительства. По словам Желязкова, граждане выступили за отставку правительства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Болгарии арестовали двоих россиян по запросу США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.76
-0.07 90.16
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:52
«Сделал красный цвет своей визитной карточкой»: Влад Лисовец о смерти Валентино Гаравани
22:33
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
22:15
Холодный прием: как швейцарский Давос готовится к приезду Трампа
21:56
Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке
21:42
«Я бы так не поступила»: Анита Цой высказалась о скандале вокруг Ларисы Долиной
21:26
Общественная палата предложила продлить работу детских садов

Сейчас читают

Медведя увидели: почему немецкий контингент слился из Гренландии
«Я бы так не поступила»: Анита Цой высказалась о скандале вокруг Ларисы Долиной
Баланс интересов: Джиган потребовал признать брачный договор с Самойловой недействительным
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026