Захватим за 48 часов: в США жестко ответили на выпад британского журналиста

Сторонники Трампа ответили Пирсу Моргану угрозой захватить Британию за 48 часов

Амбиции американского президента сегодня попытался высмеять известный британский журналист Пирс Морган. В своих соцсетях он напомнил президенту США Дональду Трампу, что территория Соединенных Штатов вообще-то когда-то была одной из колоний Королевства, и Лондону стоит задуматься о том, чтобы вернуть ее обратно.

«Британии следует выкупить Америку обратно. В конце концов, когда-то она была нашей, и это укрепит нашу безопасность в Северной Атлантике. Если вы не продадите ее нам, президент Трамп, мы введем пошлины на США и любую страну, которая поддержит вас в сопротивлении этой очень выгодной сделке. Справедливо?» — заявил британский журналист Пирс Морган.

Ответ от сторонников Трампа последовал незамедлительно. Моргану заявили, что небольшой Туманный Альбион при необходимости Штаты захватят за 48 часов. Только вот сейчас Вашингтону не интересны исламские страны, это намек на то, что королевство уже оккупировано нелегалами.

