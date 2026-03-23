Пошли на попятную: почему США объявили об остановке ударов по Ирану

Итак, теперь к главной интриге дня, которая напрямую касается Ближнего Востока. США якобы отложили удары по энергетической инфраструктуре Ирана минимум на пять дней. Об этом заявил Дональд Трамп в своей социальной сети. По его словам, переговоры с Тегераном якобы шли последние два дня и будут продолжаться в течение недели.

Но еще накануне глава Белого дома придерживался совсем другой позиции. Он поставил Ирану ультиматум — Ормузский пролив должны открыть в течение 48 часов или энергетическую инфраструктуру республики уничтожат. И вот всего спустя сутки Трамп резко изменил решение.

В МИДе Ирана же сообщили, что никаких переговоров на самом деле не было, а в Вашингтоне просто опасаются ответа Тегерана. В политических баталиях на Ближнем Востоке разобрался корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Даже сам вид публикации официального аккаунта американского президента говорит о высоком уровне напряжения. Все сообщение — заглавными буквами и даже с опечатками. «Пожалуйста» вместо «я рад», и «ведьма» вместо «которые». Явно торопились сообщить о неких «успешных» переговорах с Ираном.

«Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран за последние два дня провели очень хорошие и продуктивные переговоры, касающиеся полного и окончательного урегулирования нашей конфронтации на Ближнем Востоке», — говорится в публикации Трампа.

Иранский МИД тут же спешит опровергнуть: никаких переговоров Тегеран с Вашингтоном не вел. И это действительно трудно представить. Все последние недели США и Израиль методично уничтожали военно-политическое руководство исламской республики, то есть тех, с кем можно было бы договариваться.

В субботу Трамп пошел еще дальше — выдвинул ультиматум: если Тегеран не откроет Ормузский пролив, США нанесут удары по крупнейшим иранским электростанциям. Там уже начали готовиться.

«Электростанции страны готовы, и наши сотрудники круглосуточно прилагают усилия, чтобы не возникло никаких сбоев в этом жизненно важном обеспечении», — сказал министр энергетики Ирана Аббас Алиабади.

И вдруг — полный разворот. Трамп не дожидается истечения 48-часового срока собственного ультиматума и отменяет его сам.

«Я распорядился, чтобы Министерство войны отложило любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного продолжения текущих встреч и обсуждений», — написал президент США.

Куда более вероятно, что повлияли не якобы состоявшиеся переговоры, а неминуемый ответ Ирана. Власти республики пообещали уничтожить электростанции стран, на территории которых размещаются американские базы.

Ответный удар Ирана может вывести из строя всю энергосистему монархий Персидского залива. Среди главных целей: в Саудовской Аравии электростанция Аль-Курайя — она питает весь нефтегазовый пояс востока страны, в Катаре — Рас-Лаффан, от нее тоже зависит газовый кластер. В Кувейте могут поразить комплексы Аз-Зур, в Арабских эмиратах — узлы Таавила и Джебель Али. Все эти станции находятся на побережье и связаны в общую сеть. Удар по отдельным точкам может вызвать цепную реакцию.

«Здесь прямое влияние, даже взаимное влияние, как объектов нефти и газа на электростанции, так и отказ электростанции на объекты перерабатывающего комплекса. В первую очередь это касается сжижения природного газа, это в Катаре, это объекты, связанные с перекачивающими станциями, где компрессорные установки», — отметил декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.

Иран пригрозил ударить и по опреснительной инфраструктуре стран Залива. А это уже могло бы обернуться не только коллапсом всей экономики, но и гуманитарным кризисом. Американские союзники в регионе вряд ли бы сказали за это Вашингтону «спасибо». И, наоборот, могли надавить на Трампа, чтобы тот отказался от ударов. Иранские представители так и трактуют происходящее: США пошли на попятную.

«Трамп и Америка снова отступили. Поле боя по-прежнему бушует. Еще одно поражение для дьявола», — подчеркнул пресс-секретарь Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ибрагим Резаи.

Но нельзя исключать, что все было продумано заранее. Американская администрация очень хотела бы выйти из непопулярной и затратной войны. Теперь же можно объявить: Иран сам испугался ультиматума Трампа, начал переговоры, а значит, все цели достигнуты. Факты здесь значения уже не имеют, главное — как подать.

