Додон назвал выход Кишинева из СНГ противоречащим интересам молдаван

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

По мнению бывшего президента республики, решение разорвать отношения с содружеством и Россией принято под внешним влиянием.

Как Додон отреагировал на выход Молдавии из СНГ

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Потенциальное решение о выходе Молдавии из Содружества Независимых Государств (СНГ) не выгодно ее гражданам, уверен бывший президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон. Свое мнение он высказал в интервью журналистам ТАСС. Политик убежден, что решение молдавских властей разорвать отношения с СНГ и Россией было принято под внешним давлением, и это чревато тяжелыми последствиями.

«Решение о выходе Молдавии из СНГ, которое анонсировал глава МИД Михай Попшой, противоречит интересам молдавского народа», — сказал Додон.

Накануне министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что республика начала официальную подготовку к выходу из содружества. По его словам, уже ведется работа над денонсацией трех соглашений, лежащих в основе создания СНГ. В эфире Radio Moldova глава МИД подчеркнул, что решение было принято недавно, и уже начался процесс утверждения. Попшой отметил, что документы о денонсации могут быть рассмотрены в феврале, затем их должна утвердить президент Майя Санду.

С 2022 года Молдавия игнорирует заседания содружества и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), при котором является наблюдателем. Руководство республики планирует переориентировать экспорт на западные рынки. По словам Санду, Кишинев продолжает приводить международную правовую базу «в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции».

В 2025 году Молдавия прекратила действие 67 из 255 документов, подписанных в рамках СНГ. Политику государства внутри страны критикует оппозиция, приводя в качестве аргументов риски для трудовых мигрантов и экономических связей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Майя Санду предоставила гражданство Молдавии восьмерым российским гражданам, в числе которых оказался сын солиста рок-группы «Би-2».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.76
-0.07 90.16
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:11
Без паники: как действовать при заморозке банковского перевода
4:50
Рособрнадзор утвердил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году
4:29
В Турции могут изменить правила системы «все включено» в отелях
4:08
Парящий Енисей и замерзшие градусники: как Сибирь переживает экстремальные морозы
3:47
Додон назвал выход Кишинева из СНГ противоречащим интересам молдаван
3:26
Правительство Венгрии планирует продолжать сотрудничество с Россией

Сейчас читают

Медведя увидели: почему немецкий контингент слился из Гренландии
«Я же мужчина»: актер Дмитрий Ендальцев о поисках личного счастья
«Сделал красный цвет своей визитной карточкой»: Влад Лисовец о смерти Валентино Гаравани
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026