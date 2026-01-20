В России могут ужесточить ответственность за незаконный тюнинг автомобилей

Эфирная новость 40 0

При этом размер наказания за другие нарушения, включая неисправные тормоза и рулевое управление, останется прежним.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Штрафы за незаконный тюнинг предлагают увеличить в десять раз, но есть нюанс. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Ужесточить ответственность могут за управление автомобилем с неисправностями. К ним относят установку фаркопа и газового баллона, если они не предусмотрены конструкцией. А также запрещенных спереди фар красного цвета. Если нововведения примут, то штраф вырастет до пяти тысяч рублей.

Однако эксперты указывают на абсурдность поправок. Ведь наказание за вождение с тонировкой, неисправными тормозами и рулевым управлением останется прежним: всего 500 рублей. Хотя это куда более опасные нарушения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие новые дорожные знаки появятся в России в 2026 году. Обновленный ГОСТ предусматривает введение более 60 новых дорожных знаков и табличек. Они будут как самостоятельные, в разных формах — круглых, квадратных, треугольных или прямоугольных, так и с дополнительной информацией, которые всегда используются вместе с основными знаками. Кроме того, появятся новые элементы для знаков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.76
-0.07 90.16
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:51
Скандал в семье Бекхэм: старший сын Бруклин вывалил серию обвинений родителям
9:47
Роскачество обнаружило недостатки у 20 производителей светодиодных ламп
9:13
Приглашение Путина в «Совет мира» вызвало обеспокоенность в Британии
9:00
Знал, чего хотят женщины: чем запомнился миру модельер Валентино Гаравани
9:00
Пережил своего друга: как живет обезьяна Майкла Джексона после смерти певца
8:48
Житель Турции приютил десятки уличных кошек из-за морозов

Сейчас читают

Медведя увидели: почему немецкий контингент слился из Гренландии
Секс спасут носки: невролог рассказал, почему холодные ноги «крадут» оргазм
Рособрнадзор утвердил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026