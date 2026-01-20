В России могут ужесточить ответственность за незаконный тюнинг автомобилей

Штрафы за незаконный тюнинг предлагают увеличить в десять раз, но есть нюанс. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Ужесточить ответственность могут за управление автомобилем с неисправностями. К ним относят установку фаркопа и газового баллона, если они не предусмотрены конструкцией. А также запрещенных спереди фар красного цвета. Если нововведения примут, то штраф вырастет до пяти тысяч рублей.

Однако эксперты указывают на абсурдность поправок. Ведь наказание за вождение с тонировкой, неисправными тормозами и рулевым управлением останется прежним: всего 500 рублей. Хотя это куда более опасные нарушения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие новые дорожные знаки появятся в России в 2026 году. Обновленный ГОСТ предусматривает введение более 60 новых дорожных знаков и табличек. Они будут как самостоятельные, в разных формах — круглых, квадратных, треугольных или прямоугольных, так и с дополнительной информацией, которые всегда используются вместе с основными знаками. Кроме того, появятся новые элементы для знаков.

