Новая глава: скандал на 50 миллионов рублей разгорается вокруг дачи Долиной

Элина Битюцкая
Певица 12 лет не оформляла в собственность дом в Подмосковье, чтобы не платить налоги.

Что случилось с дачей Долиной — новый скандал после квартиры

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Долиной предстоит потратить около 50 млн рублей на ликвидацию самодельного пруда

Народная артистка России Лариса Долина столкнулась с новыми крупными расходами, связанными с ее недвижимостью. Об этом сообщает РИА Новости. 

Певице предстоит потратить около 50 миллионов рублей на ликвидацию искусственного водоема, созданного на ее участке в подмосковном поселке Славино. Согласно требованиям, пруд должен быть полностью закопан.

Работы по демонтажу конструкции и засыпке котлована продлятся примерно два месяца. По информации издания, это дорогостоящее мероприятие необходимо для приведения территории в соответствие с нормами и предотвращения возможных конфликтов с соседями и надзорными органами.

Ранее на Долину подал иск саратовский бизнесмен Глеб Рыськов, обвинивший ее в незаконном строительстве пруда в прибрежной полосе. Также ранее сообщалось, что за 12 лет певица не уплатила около миллиона рублей налогов за этот дом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Госдуму внесли законопроект для защиты от «эффекта Долиной». Инициатива направлена на то, чтобы снизить возможности для мошенников.

