«Ее больше нет. Без обид»: Лавров считает, что Британию не стоит называть «великой»

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Глава МИД РФ привел в пример одну несуществующую ныне страну, которая тоже любила так себя называть.

Лавров: Британию не следует называть великой

Британию не следует называть «великой». Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, подводя итоги деятельности российской дипломатии в 2025 году.

«Британию следует называть просто Британией, потому что Великобритания — единственный пример, когда страна сама себя называет «великой», — сказал Лавров.

Было еще один такой пример — Ливийская Джамахирия. Однако ее уже на сегодняшний день не существует, уточнил министр иностранных дел.

«Еще один пример был Ливийская Джамахирия (Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия — Прим. ред.), но ее больше нет. Без обид», — сказал Лавров

Также в ходе пресс-конференции Лавров прокомментировал пренебрежительные заявления президента Франции Эммануэля Макрона о политике России и «фальшивых угрозах», сказав, что французский политик не может не помнить историю РФ.

Кроме того, глава российского МИД разочарован действиями Италии, которая все еще «отменяет» русскую культуру. Лавров отметил, что данные действия не характерны для итальянцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров призвал Армению задуматься из-за слов Каллас о «молдавском сценарии». Министр иностранных дел России выразил обеспокоенность в связи с недавним заявлением главы евродипломатии.

