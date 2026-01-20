Собянин рассказал о строительстве дорог в Хорошевском районе

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 42 0

Специалисты реконструируют улицу Розанова от Хорошевского шоссе до 3-го Хорошевского проезда, а также сам 3-й Хорошевский проезд и участок 5-й Магистральной улицы.

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

В Хорошевском районе появятся новые дороги общей протяженностью более двух километров. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

«При развитии города мы уделяем много внимания транспортной инфраструктуре. Строим как большие знаковые объекты, так и локальные дорожно-уличные сети. Один из примеров — в Хорошевском районе», — написал мэр Москвы.

Специалисты реконструируют улицу Розанова от Хорошевского шоссе до 3-го Хорошевского проезда, а также сам 3-й Хорошевский проезд. Дополнительный выезд появится в сторону Хорошевского шоссе и станции метро «Беговая».

Кроме того, работы затронут участок 5-й Магистральной улицы от Хорошевского шоссе до 2-го Хорошевского проезда.

В районе построят два новых проезда:

— Проектируемый проезд № 6682, который свяжет 3-й Хорошевский проезд и 5-ю Магистральную улицу;

— Проектируемый проезд № 6684, который обеспечит поперечную связь между Хорошевским и Звенигородским шоссе.

Специалисты также обновят съезды на пересечении с Хорошевским шоссе и установят остановки городского транспорта. На всех дорогах появятся пешеходные переходы и велодорожки. После завершения работ проведут комплексное благоустройство.

