«Береги себя»: надписи с оскорблениями и признаниями в любви обнаружены в Помпеях

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

Древние стены заменяли людям социальные сети.

Какие тайны скрывают Помпеи

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

The Atlantic: надписи с оскорблениями и признаниями в любви обнаружены в Помпеях

Ученые обнаружили на стенах города Помпеи почти 80 ранее неизвестных надписей. Об этом сообщает The Atlantic.

Международная группа исследователей использовала инновационную технологию отражательно-трансформационной визуализации (RTI), чтобы извлечь тексты, которые невозможно было увидеть невооруженным глазом. Надписи были обнаружены на стенах коридора, соединявшего Большой театр с Виа Стабиана.

Анализ поверхности проводился поэтапно в 2022 и 2025 годах. Благодаря цифровой обработке множества снимков, сделанных под разными углами освещения, специалисты смогли распознать мельчайшие бороздки, оставленные на штукатурке древними стилусами или углем.

Археологи пояснили, что теперь общий корпус найденных в этом месте «голосов из прошлого» составляет около 300 сообщений. Среди них встречаются как признания в любви и добрые пожелания, так и весьма грубые оскорбления или лозунги в поддержку гладиаторов.

«Я спешу; береги себя, мой Савва — заставь меня любить тебя!» — гласит одна из надписей.

Другой текст содержит мольбу рабыни Меты к Венере, чтобы богиня помогла ей сохранить гармонию в отношениях с возлюбленным Кресто. Встречаются и довольно нецензурные шутки в адрес местных жителей.

«Технология — это ключ, который открывает нам новые залы древнего мира, и об этих залах также необходимо рассказать общественности», — отметил директор археологического парка Габриэль Цухтригель.

Поскольку древняя штукатурка крайне хрупка и постепенно разрушается под воздействием внешних сил, власти планируют возвести над коридором специальное защитное перекрытие.

В будущем данные сканирования станут основой для создания интерактивной трехмерной платформы. Она позволит туристам и историкам детально изучать эпиграфическое наследие Помпеи в цифровом формате.

