«Осознают правильность российской позиции»: Дмитриев прокомментировал переговоры с США

Дмитриев назвал встречу с Уиткоффом конструктивной

Спецпредставитель президента России и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил «Известиям» 20 января, что переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом прошли в деловом и продуктивном ключе.

«Встреча проходит конструктивно, и все больше и больше людей осознают правильность российской позиции», — заявил глава РФПИ.

По его словам, диалог между сторонами оказался продолжительным и занял свыше двух часов. Ранее в тот же день Кирилл Дмитриев, Стивен Уиткофф, а также зять президента США Джаред Кушнер прибыли в павильон Соединенных Штатов в Давосе, где и состоялись переговоры.

Стивен Уиткофф в свою очередь в беседе с «Известиями» отметил, что переговоры с Кириллом Дмитриевым носили весьма позитивный характер.

