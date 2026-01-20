«Осознают правильность российской позиции»: Дмитриев прокомментировал переговоры с США

В свою очередь Стивен Уиткофф назвал встречу с главой РФПИ очень позитивной.

Фото, видео: Сергей Булкин/ТАСС; 5-tv.ru

Дмитриев назвал встречу с Уиткоффом конструктивной

Спецпредставитель президента России и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил «Известиям» 20 января, что переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом прошли в деловом и продуктивном ключе.

«Встреча проходит конструктивно, и все больше и больше людей осознают правильность российской позиции», — заявил глава РФПИ. 

По его словам, диалог между сторонами оказался продолжительным и занял свыше двух часов. Ранее в тот же день Кирилл Дмитриев, Стивен Уиткофф, а также зять президента США Джаред Кушнер прибыли в павильон Соединенных Штатов в Давосе, где и состоялись переговоры.

Стивен Уиткофф в свою очередь в беседе с «Известиями» отметил, что переговоры с Кириллом Дмитриевым носили весьма позитивный характер.

