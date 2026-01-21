«Из соображений безопасности»: почему самолет Трампа не долетел до Швейцарии

Самолет Трампа не долетел до Швейцарии из-за проблем с электричеством

Борт с президентом США Дональдом Трампом не долетел до Швейцарии из-за проблем с электричеством. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«После взлета экипаж Air Force One („Борта номер один“. — Прим. ред.) выявил незначительную электрическую неисправность. Из соображений предосторожности „Борт номер один“ возвращается на объединенную базу Эндрюс. Президент и его команда пересядут на другой самолет и продолжат полет в Швейцарию», — говорится в публикации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Дональда Трампа на ужин в Париж после саммита в швейцарском Давосе. Макрон отметил, что он во многих вопросах внешней политики сходится во мнениях с главой Белого дома, но есть и недопонимания.

А также о том, что врагами США являются ООН и НАТО, а не Россия. Такое сообщение репостнул Трамп. Там отмечается, что эти международные организации превратились в «культ». А образ России и Китая Запад использует как «страшилки».

