На Сахалине 77‑летнего мужчину подозревают в изнасиловании внучки

В Сахалинской области правоохранительные органы инициировали расследование уголовного дела в отношении 77-летнего жителя Анивского района. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера против собственной несовершеннолетней внучки. Об этом сообщает astv.ru.

Отмечается, что под негативное влияние злоумышленника также попала восьмилетняя подруга пострадавшей девочки. О совершенном насилии стало известно после того, как мать второй школьницы изучила переписку в мобильном телефоне дочери. Женщина рассказала, что она обнаружила пугающие детали общения детей в мессенджере.

Она немедленно обратилась в полицию. Женщина стремилась не только защитить своего ребенка, но и привлечь внимание властей к безопасности детей.

Ситуацию взяли на контроль в Следственном управлении СК России по Сахалинской области, где производством занимается отдел по расследованию особо важных дел. В настоящее время мужчине вменяют статью о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Подозреваемый помещен в следственный изолятор. В ближайшее время специалисты проведут судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы определить степень вменяемости пенсионера.

В местной администрации Анивского округа семью называли благополучной, а официальным опекуном девочки числилась ее старшая сестра. Сейчас с пострадавшим ребенком ведут работу квалифицированные психологи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.