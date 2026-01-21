Собянин рассказал, кто может стать резидентом креативного кластера «Сколково»

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 22 0

Заявки на резидентство принимаются по ряду направлений, среди которых цифровые двойники, 3D-моделирование, виртуальное производство и иммерсивные технологии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Начался отбор компаний для размещения в креативном кластере «Сколково». Он станет центром притяжения талантливых специалистов, занимающихся созданием контента и медиатехнологий. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.

«Напомню, первую очередь креативной площадки — кластер видеоигр и анимации — мы запустили в конце прошлого года. В этом году планируем открыть кластер медиатехнологий», — написал мэр Москвы.

Заявки на резидентство принимает Московский инновационный кластер по таким направлениям, как иммерсивные технологии, виртуальное производство, цифровые двойники, 3D-моделирование, метавселенные, цифровые аватары, а также оборудование и программное обеспечение для медиаиндустрии.

В ходе отбора будет оцениваться опыт создания инновационных решений, запатентованные разработки в сфере медиатехнологий, зрелость технологии или продукта и другие конкурентные преимущества.

Будущие резиденты получат доступ к отраслевой инфраструктуре, включающей центр обработки данных, зоны пилотирования технологий, офисные пространства и студию виртуального продакшена. Кроме того, им будет доступна комплексная поддержка, в том числе льготные условия аренды и помощь в продвижении.

Узнать подробности и подать заявку можно на платформе i.moscow.

Кроме того, Агентство креативных индустрий продолжает набор компаний для размещения в кластере видеоигр и анимации. Все условия представлены на сайте createdin.moscow.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
0.06 91.20
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
«Вспомнить старые времена»: бывших мужа и жену арестовали за секс в отеле
11:49
Как в шкафу: российский рынок захватил тренд на микроквартиры
11:38
«Если ее снова где-то заметят»: чем рискует Аглая Тарасова на условном сроке
11:27
На Сахалине 77‑летнего мужчину подозревают в изнасиловании внучки
11:20
Волны высотой в восемь метров: мощный шторм обрушился на Италию
11:13
«Ждут родителей»: найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Николаю Свечникову

Сейчас читают

Трамп и «глобальный Лондон» схватились в Давосе, а взорвется в Иране — эксперт
«Из соображений безопасности»: почему самолет Трампа не долетел до Швейцарии
Божий дар, а не работа хирургов: Волочкова заявила о сексуальности своего тела
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026