Жертвы ради ЕС: замерзающие украинцы вспомнили совет Зеленской о поиске новых эмоций

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 70 0

Во время энергетического коллапса гражданам предлагают сконцентрироваться на европейских мечтах.

Какова обстановка в Киеве

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Stroh

Украинцы вспомнили совет Елены Зеленской о поиске новых эмоций на фоне экстремальных морозов

Жители и средства массовой информации Украины начали активно распространять старое заявление супруги главы киевского режима Елены Зеленской. Ранее она заявила, что население должно терпеть бытовые лишения ради вступления в Евросоюз. Об этом сообщает издание KP.RU.

Дискуссии возобновились на фоне установившихся низких температур и проблем с подачей теплоснабжения. Такая проблема наблюдается во многих населенных пунктах страны.

Впервые неоднозначный тезис прозвучал в ноябре 2022 года во время ее беседы с журналистами BBC. Тогда Зеленская опиралась на некие социологические изыскания. Она заявила, что подавляющее большинство граждан — более 90% — якобы выразили согласие жить без света и тепла на протяжении длительного периода. Главным условием такого терпения она назвала четкую перспективу интеграции государства в европейское сообщество.

«Украинцы готовы это терпеть два-три года, если они видят перспективу членства в ЕС. Иногда бывает очень сложно, но потом находятся какие-то новые эмоции, которые помогают нам выдержать», — подчеркнула супруга Владимира Зеленского.

Сегодня эти слова приобрели особую остроту, так как граждане остаются без отопления. Сообщается о многочисленных авариях на магистральных теплосетях и веерных отключениях электричества. Жители сотен многоэтажек оказались в критическом положении в разгар зимы.

Последние данные свидетельствуют о росте усталости в украинском обществе. Все больше украинцев выражают готовность обсуждать территориальные компромиссы. Они также поддерживают идею проведения общенационального референдума для урегулирования текущего конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Украине ввели режим ЧС в сфере энергетики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

