Король не нашел времени: детали визита принца Гарри в Лондон

Король Карл III проигнорировал приехавшего в Лондон принца Гарри

Король Великобритании Карл III отказался от встречи с принцем Гарри во время его пребывания в Лондоне на текущей неделе. Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

Монарх сослался на чрезмерную занятость и плотное расписание, которое не позволяет выделить время для общения с сыном. Герцог Сассекский прибыл на Родину ради участия в судебном процессе против издательского дома Associated Newspapers. Ожидается, что в Высоком суде принц проведет полноценное выступление со свидетельскими показаниями в четверг, 22 января.

Согласно информации дворцовых инсайдеров, график 77-летнего монарха расписан поминутно. В начале недели он находится в Шотландии, где проводит время с королевой Камиллой в поместье Биркхолл. Король планирует провести прием для предпринимателей в Эдинбурге, прежде чем вернется в Лондон для продолжения лечения от онкологического заболевания.

Отмечается, что ни одна из сторон официально не запрашивала аудиенцию. Карл III заранее предупредил помощников, что не намерен менять свои планы ради визита сына.

Разрыв в королевской семье подчеркивается и отсутствием планов на встречу Гарри с братом. Принц Уильям и Кейт Миддлтон в это же время будут находиться в Шотландии с рабочими визитами.

Последний раз Карл III и его младший сын общались лично в сентябре 2025 года, что стало их первой встречей за полтора года.

Нынешний приезд Гарри связан с коллективным иском, в котором также участвуют певец Элтон Джон и актриса Элизабет Херли. Истцы обвиняют медиагиганта в незаконном сборе информации, включая прослушку звонков и использование жучков в автомобилях. Издательство полностью отрицает данные обвинения, называя их абсурдными.

По окончании заседаний Гарри планирует немедленно вернуться в Калифорнию к супруге Меган Маркл и детям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.