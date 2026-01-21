Сергей Собянин открыл дублер Калужского шоссе в Коммунарке

София Головизнина
София Головизнина Журналист 35 0

В результате открытия трассы улучшится транспортное обслуживание района.

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Сергей Собянин открыл движение по участку Коммунарского шоссе с путепроводом через улицу Александры Монаховой.

«Мы продолжаем активное дорожное строительство. В этом году будет построено около 100 километров дорог, 19 мостов, путепроводов, эстакад и 22 подземных и надземных пешеходных перехода. Кроме того, мы запустили в работу три большие дорожные концессии, которые также призваны улучшить дорожное движение в Москве. Сегодня запускаем относительно небольшой, но важный проект — дублер Калужского шоссе от трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до МКАД. Он улучшит транспортное обслуживание большого московского района — Коммунарки, где уже живет более 150 тысяч человек, и снизит в целом нагрузку на Калужское шоссе», — сказал мэр Москвы.

Новое шоссе примерно на пять процентов снизит нагрузку на Калужское шоссе, улицу Александры Монаховой и Проектируемый проезд № 812 от Бачуринской улицы до Коммунарского шоссе.

«Станут доступнее станции метро “Коммунарка” и “Новомосковская”, к ним будет перенаправлен автобусный маршрут С999. Время в пути от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе сократится в три раза — с 30 до 10 минут», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Новая дорога позволит улучшить работу востребованного автобусного маршрута С999. С его помощью местные жители могут доезжают до станций метро, социальных и других важных городских объектов.

Первый участок будущего дублера Калужского шоссе длиной три километра по прямой открыли в 2020 году — новая дорога обеспечила прямой выезд из Коммунарки на МКАД, минуя Калужское шоссе. В этом же году ввели в эксплуатацию путепровод (500 метров) на пересечении Проектируемого проезда № 7051 с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

«Коммунарка — один из главных центров развития нашего города. Для комфортной жизни новому району необходимы школы, детские сады, станции метро и, конечно, дороги», — подчеркнул Мэр Москвы в своем канале в мессенджере MAX.

В январе 2026 года завершили строительство второго участка (от Проектируемого проезда № 812 до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе) — это два километра по прямой с двумя полосами движения в каждом направлении.

Всего в рамках этого проекта построили и реконструировали пять километров дорог, в том числе основной ход, путепровод через улицу Александры Монаховой (482 метра), боковые проезды и прилегающие улицы. В рамках благоустройства территории разбили 9,5 гектара газонов.

«До конца 2028 года планируем продлить дорогу до трассы Воскресенское — Каракашево — Щербинка, в результате чего ее длина вырастет почти вдвое и составит около 10 километров», — отметил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

