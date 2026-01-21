Daily Mail: Секрет строительства египетских пирамид раскрыт спустя тысячелетия

Строительство Великой пирамиды в Египте осуществлялось с использованием внутренней системы противовесов и механизмов, напоминающих шкивы. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые из Медицинского центра Вейла Корнелла в Нью-Йорке утверждают, что древние инженеры строили пирамиды «изнутри наружу». Для этого они использовали шкивы — ключевые элементы трансмиссий, которые передают крутящий момент между валами.

Это позволило поднимать огромные каменные блоки весом до 60 тонн. Также решение ускорило процесс — пирамиды были возведены за два десятилетия.

По словам исследователей, такая теория в корне меняет традиционные представления о медленном строительстве объекта по слоям с помощью внешних насыпей и пандусов.

Согласно выводам, так называемые Большая галерея и Восходящий проход служили не для ритуальных целей, а в качестве внутренних наклонных пандусов. По ним перемещались массивные сани-противовесы, создававшие необходимую тяговую силу для подъема камней. На это указывают потертости и углубления в стенах коридоров, характерные для износа под нагрузкой.

Более того, Предкамера, которую ранее считали ловушкой для грабителей, оказалась станцией для шкивов. Ученые полагают, что через нее проходили канаты, переброшенные через деревянные балки. Это позволяло рабочим менять «передачи» при подъеме особо тяжелых грузов, достигая темпа установки одного блока в минуту.

Архитектурные особенности внутренней структуры также подтверждают инженерную подоплеку. Многие камеры расположены со смещением относительно центральной оси пирамиды. Это указывает на то, что строители подстраивались под работу подъемных механизмов, а не следовали исключительно символической симметрии.

Авторы исследования подчеркивают, что данная модель исключает наличие крупных нераскрытых залов в глубине ядра. При этом, небольшие остатки рабочих коридоров могут сохраниться ближе к внешним граням.

