Трамп: РФ и Украина близки к урегулированию конфликта на Украине

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 48 0

Американский президент призвал Европу активнее участвовать в прекращении конфликта.

Путин готов к мирному урегулированию украинского конфликта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин открыт к достижению соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Стороны достаточно близки к этому. Об этом Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, оба президента заинтересованы в поиске решения. Трамп отметил, что ведет контакты как с Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским и рассчитывает, что стороны смогут договориться.

«Я имею дело с президентом Зеленским, и я думаю, что он хочет заключить сделку. Я встречаюсь с ним сегодня», — подчеркнул Трамп.

Президент США уточнил, что ключевую роль в урегулировании должны взять на себя европейские страны. Он подчеркнул, что географическая удаленность США от зоны конфликта снижает их прямое участие, а ответственность за мирное решение лежит на Европе и членах НАТО.       

Американский лидер выразил уверенность, что при ином исходе президентских выборов США конфликт мог перерасти в глобальный кризис, однако на данный момент угроза третьей мировой войны минимальна. 

 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
0.06 91.20
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:49
Правительству поручили обеспечить доступ к льготным лекарствам во всех регионах
19:34
«В каком-то смысле это талант»: Аглая Тарасова про смекалку
19:17
Дама с ковшом: в Москве женщина угнала снегоуборочную машину
18:59
Трамп: РФ и Украина близки к урегулированию конфликта на Украине
18:40
Путин собрал правительство России на первое в 2026 году совещание
18:24
Скандальный тур: директор по маркетингу Rendez-Vous рассказала о поездке в Куршевель на джете

Сейчас читают

Трамп и «глобальный Лондон» схватились в Давосе, а взорвется в Иране — эксперт
Как справиться с проблемными родственниками: поиск правильного пути
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Умер снявший сериалы «СеняФедя» и «Семейка» оператор Александр Чаплинский

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026