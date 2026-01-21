Путин указал на необходимость решать все соцпроблемы участников СВО

Все защитники России должны быть уверены, что соцвопросы вокруг них самих и членов их семей будут решены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

Российский лидер также высказался про систему обеспечения выплатами российских военных, принимающих участие в специальной военной операции (СВО). В частности, Путин поручил правительству продолжить цифровизацию всех подобных вопросов. Также президент поручил доложить ему о результатах проделанной работы, касающейся помощи военным.

«Я попрошу иметь это в виду и быть готовыми доложить, что сделано за то время, которое сейчас будет потрачено на то, чтобы имеющиеся вопросы (помощи бойцам спецоперации — Прим. ред.) закрыть. И это просто обязанность государства, моральная обязанность — поддержать наших бойцов и наших ветеранов», — сказал Путин.

До этого, 30 декабря, об участниках спецоперации высказывался премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что поддержка наших бойцов является главным приоритетом России в настоящее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительству поручили обеспечить доступ к льготным лекарствам во всех регионах. Финансовые средства нужно направлять непосредственно в регионы, а также налаживать работу на местах, сказал Путин.

